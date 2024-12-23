Suriye'de PKK/YPG mensuplarının 15 gün alıkoyduğu kadın, örgütün zulmünü anlattı

MEHMET AKİF PARLAK - Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle yüzünü kameraya göstermeden yaşadıklarını AA muhabirine Arapça anlatan Suriyeli 51 yaşındaki M.M, Halep kentinde ailesiyle yaşarken iç savaşın başladığı yıllarda eşini ve büyük oğlunu kaybettiğini, üç çocuğuyla Türkiye'ye sığınmak üzere 2017'de Halep'ten otobüsle yola çıktıklarını söyledi.

O zamanlar terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Afrin ilçesi girişinde örgüt mensupları tarafından otobüslerin durdurulduğunu anlatan M.M, daha sonra terör örgütü mensuplarınca bir eve götürüldüklerini ifade etti.

Kendisinin aralarında bulunduğu dört kadının terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından biri tarafından alıkonulduğunu ve başka bir eve götürüldüklerini ifade eden M.M, 15 gün boyunca örgüt üyelerinin tecavüzüne uğradığını dile getirerek, "Ben o 15 gün içinde çok perişan haldeydim. Oradan çıktıktan sonra her anlamda perişandım." dedi.