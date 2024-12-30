Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Gazze için 10 bin çadır kampanyası

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze için "Bir çadır bin umut" sloganıyla 10 bin çadır kampanyası başlattı.

Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, İsrail'in bir yıldan fazla zamandır Gazze'de insanlık suçu işlediğini söyledi.

Dernek olarak her zaman mazlum Gazze halkının yanında olduklarını belirten Bulut, 2 milyondan fazla insanın Gazze'de çadırlarda yaşadığını aktardı.

Gazzeli çocukların donarak hayatını kaybettiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Bu çadırlar zamanın ve hava şartlarının etkisi ile artık kullanılamaz hale gelmiştir. Maalesef 135 bin çadırdan 110 bin çadır barınma ve koruma özelliğini yitirmiştir. Bu çadırların yüzde 81'i deforme olmuştur. Soğuk, Gazze için sadece bir doğa olayı değil aynı zamanda ölüm sebebi de oldu. Son bir haftada Sıla bebeğin de içinde olduğu 5 bebek barınacağı sıcak bir yuvaları olmadığı için soğuktan donarak öldü. Biz yaşarken onlar donarak öldü. Duyarlı ve vicdanlı fertler olarak bizler bu faciaya duyarsız kalmamalıyız ve bu acıdan sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. Başka Sıla bebekler soğukta donmasın diye harekete geçen çırpınan insanları da yazacak. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'de soğuktan donarak ölen Sıla bebek adına başka bebekler ölmesin diyerek Rim'in dedesi Halid amca anısına Gazze'de 10 bin adet çadır kampanyası başlattı. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."