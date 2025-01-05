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        Gaziantep Tekvando temsilciliğine, antrenör Deveci atandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tekvando antrenörü Ersoy Deveci, Gaziantep Tekvando temsilciliğine atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:37
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        Gaziantep Tekvando temsilciliğine, antrenör Deveci atandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tekvando antrenörü Ersoy Deveci, Gaziantep Tekvando temsilciliğine atandı.

        Deveci, yaptığı yazılı açıklamada, Federasyon Başkanının teklifleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olurlarıyla Gaziantep Tekvando Temsilciliği görevine başladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

        "Bu görevi tarafımıza tevdi eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Sayın Bahri Tanrıkulu ve yönetim kuruluna, görevi tebliğ eden Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep ve Türk Tekvandosu'na küçücük de olsa bir katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve devir aldığım bu bayrağı daha da yükseğe taşımaya gayret göstereceğimi belirtmek isterim."

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