İslahiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.A. (20) idaresindeki 27 ANH 717 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde S.D. (17) yönetimindeki 27 AOY 591 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan S.D, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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