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        İslahiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:55
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        İslahiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        H.A. (20) idaresindeki 27 ANH 717 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde S.D. (17) yönetimindeki 27 AOY 591 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan S.D, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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