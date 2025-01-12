Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te başına taş isabet eden kişi öldü

        Gaziantep'te başına taş isabet eden kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te başına taş isabet eden kişi öldü
        ABONE OL

        Gaziantep'te başına taş isabet eden kişi hayatını kaybetti.

        Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde çamura saplanan tırı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım'ın (53) başına aracın lastiğinden fırlayan taş isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" düzenlendi
        Gaziantep'te "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" düzenlendi
        Gaziantep'te yeni nakliyatçılar sitesinin temeli atıldı
        Gaziantep'te yeni nakliyatçılar sitesinin temeli atıldı
        Gaziantep'te sahte markalı ürün hazırlayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te sahte markalı ürün hazırlayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
        Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu
        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu