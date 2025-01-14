Gaziantep'te görme engelli öğrencilere ve öğretmenlere kablosuz kulaklık hediye edildi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğinde düzenlediklerini belirterek, "Bugün görme engelli kardeşlerimize hayatta fırsat verildiğinde neler başarabildiklerinin görülmesi anlamında bir farkındalık programı düzenledik. 85 öğrenci ve 15 öğretmenimize kulaklık hediye ettik. Aynı zamanda vakıf kültürünü, medeniyetini, gençlerimize anlatarak ecdat yadigarı kadim medeniyetimiz hakkında farkındalık oluşturmak için istedik." diye konuştu.

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