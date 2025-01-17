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        Nizip'te traktör sürücülerine eğitim verildi

        Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:05
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        Nizip'te traktör sürücülerine eğitim verildi
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        Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

        Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda traktör sürücülerine yönelik önemli bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, reflektörlerin doğru kullanımına vurgu yaparak gece veya sisli havalarda görünürlüğü artırarak, traktörlerin trafikte daha güvenli hale gelmesinin önemini anlattı.

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