Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 2025 "aile yılı" olarak ilan edildi

        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 2025, aile yılı olarak ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 2025 "aile yılı" olarak ilan edildi
        ABONE OL

        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 2025, aile yılı olarak ilan edildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde bu yılın ilk meclis toplantısı Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda alınan kararla, aile kurumunun öneminin vurgulanması amacıyla, 2025'in aile yılı olmasına karar verildi.

        Mecliste ayrıca, bu yıl kıyılacak olan nikahlardan salon ücreti ve dış nikahlardan ücret alınmamasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü
        Çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü
        Gaziantep'te depremde 134 kişinin öldüğü sitenin müteahhidine 21 yıl 9 ay c...
        Gaziantep'te depremde 134 kişinin öldüğü sitenin müteahhidine 21 yıl 9 ay c...
        Gaziantep'te beton bloğun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te beton bloğun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        İzmirli çocuklardan, Gaziantep'teki arkadaşlarına yarı yıl hediyesi
        İzmirli çocuklardan, Gaziantep'teki arkadaşlarına yarı yıl hediyesi
        Gaziantep Bebek Kütüphanesi, geçen yıl 163 bin 813 ziyaretçiyi ağırladı
        Gaziantep Bebek Kütüphanesi, geçen yıl 163 bin 813 ziyaretçiyi ağırladı
        Gaziantep'te, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni proje yapılacak
        Gaziantep'te, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni proje yapılacak