Gaziantep'te 2025 "aile yılı" olarak ilan edildi
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 2025, aile yılı olarak ilan edildi.
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 2025, aile yılı olarak ilan edildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde bu yılın ilk meclis toplantısı Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında yapıldı.
Toplantıda alınan kararla, aile kurumunun öneminin vurgulanması amacıyla, 2025'in aile yılı olmasına karar verildi.
Mecliste ayrıca, bu yıl kıyılacak olan nikahlardan salon ücreti ve dış nikahlardan ücret alınmamasına karar verildi.
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