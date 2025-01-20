Gaziantep'te 130 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 130 bin metrekarelik alanda yeni millet bahçesi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesinde 130 bin metrekare alana yapılacak olan millet bahçesinin, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birisi olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.

İçerisinde çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, basketbol sahası, futbol sahası, fitness alanı, konser alanı, piknik alanı, meydan, bisiklet ve yürüyüş yolları, süs havuzları ile 150 araçlık otopark bulunacak olan millet bahçesinin konsept projesinin tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alanın 2 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzeyşehir için 2025'in ilk müjdesini vermek istiyorum. Kuzeyşehir'de şu anda yaklaşık 25 bin kişi oturuyor ve bu sayı, devam eden inşaatların tamamlanmasıyla birlikte daha da artacak. Büyük bir uydu şehir olarak tasarlanan Kuzeyşehir'de, vatandaşların merkeze gitmeye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebileceği bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde olduğu gibi burada da çocuk kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, açık ve kapalı spor alanları gibi her yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak."

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Şahin, proje için yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını ve Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birini hayata geçireceklerini dile getirdi.