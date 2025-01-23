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        Gaziantep'te sağlık alanında yapılan çalışmalar ele alındı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'i makamında ziyaret ederek, sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:16
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        Gaziantep'te sağlık alanında yapılan çalışmalar ele alındı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'i makamında ziyaret ederek, sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetlerini desteklemek ve şehirdeki sağlık altyapısını güçlendirmek adına yapacağı işbirliği ele alındı.

        Belediyenin sağlık alanındaki desteklerinin önemine dikkat çekerek, Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Şahin, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projelere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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