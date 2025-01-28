İslahiye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
İslahiye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
İslahiye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bölgeyi göre, M.Y (26) yönetimindeki 27 ADY 262 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (80) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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