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        Gaziantep'te depreme dirençli yapılar oluşturmak için protokol imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, depreme dirençli yapılar oluşturulabilmesi için protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:23
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        Gaziantep'te depreme dirençli yapılar oluşturmak için protokol imzalandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, depreme dirençli yapılar oluşturulabilmesi için protokol imzaladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki yapıların mevcut durumlarını belirleyerek depreme dayanaklı yapı stoku oluşturmak için "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Gözlemsel Açıdan Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi" adlı protokol imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, imzalayacakları protokolle üstyapı stokunun risk analizini ortaya çıkaracaklarını belirterek, kenti daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.

        TMMOB Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ise imzalanan protokol için heyecanlı olduğunu ifade etti.

        İlerleyen süreçlerde bu konuda çalışmalara devam edeceklerini aktaran Güçyetmez, şunları aktardı:

        "Bizler artık, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek istiyoruz. Bu yönde adımları atmaya da devam ediyoruz. Gaziantep'teki riskli yapı stoklarımızı ve mevcut yapı stoklarımızı belirlemek istiyoruz. Artık kendiliğinden çöken binalarla karşı karşıya kalmamalıyız. Bu sorunlarımızı, yapı stoklarımızı bir an önce belirleyerek depreme dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz."

        Törene, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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