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        Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:40
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        Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Semih Güler'in 2,5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyeceği aktarıldı.

        Güler'in yarın şehre gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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