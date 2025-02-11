Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Semih Güler'in 2,5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyeceği aktarıldı.

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