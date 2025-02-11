Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Semih Güler'in 2,5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyeceği aktarıldı.
Güler'in yarın şehre gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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