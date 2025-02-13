Nurdağı'nda 7 mahallede okullar deprem nedeniyle tatil edildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 mahalledeki okullar, bugün yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tatil edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 mahalledeki okullar, bugün yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tatil edildi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi merkezli 11.18'de 3,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir hasar tespiti olmadığı belirtildi.
Depremde öğrencilerin panik yaşaması nedeniyle 7 mahallede okullar bugün tatil edildi.
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