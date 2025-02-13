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        Nurdağı'nda 7 mahallede okullar deprem nedeniyle tatil edildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 mahalledeki okullar, bugün yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:32
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        Nurdağı'nda 7 mahallede okullar deprem nedeniyle tatil edildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 mahalledeki okullar, bugün yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tatil edildi.

        Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi merkezli 11.18'de 3,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir hasar tespiti olmadığı belirtildi.

        Depremde öğrencilerin panik yaşaması nedeniyle 7 mahallede okullar bugün tatil edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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