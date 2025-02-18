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        Gaziantep Üniversitesi'nin 7 programı akredite edildi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 7 program, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:45
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        Gaziantep Üniversitesi'nin 7 programı akredite edildi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 7 program, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, MEDEK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme ve saha ziyaretleri sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan programlar için GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

        Törende, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin ve İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu'na akreditasyon belgeleri takdim edildi.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak mesleki eğitimin kalitesini artırma yönündeki karalılıklarının sonucu olarak bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da üniversite personelleri ve akademisyenlerine teşekkür etti.

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