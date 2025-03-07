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        Gaziantep'te cayrokopter destekli denetimde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza kesildi

        Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron ve cayrokopter destekli trafik denetiminde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:57
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        Gaziantep'te cayrokopter destekli denetimde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza kesildi
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        Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron ve cayrokopter destekli trafik denetiminde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

        Dron ve cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada ⁠bin 532 araç kontrol edildi.

        Denetimde 44 sürücüye 253 bin 928 lira idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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