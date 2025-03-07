Gaziantep'te cayrokopter destekli denetimde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron ve cayrokopter destekli trafik denetiminde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza uygulandı.

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