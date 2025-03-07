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        Gaziantep'te, Obezite ve Sağlık İletişimi paneli düzenlendi

        Gaziantep'te, "Obezite ve Sağlık İletişimi" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:33
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        Gaziantep'te, Obezite ve Sağlık İletişimi paneli düzenlendi
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        Gaziantep'te, "Obezite ve Sağlık İletişimi" paneli düzenlendi.

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve GGC iş birliğiyle düzenlenen panel, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin,​​​​​​​ obezitenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda dünyanın da üzerinde çalışmalar yaptığı bir sorun olduğunu aktararak, bu noktada birlikteliğin artırılması gerektiğini kaydetti.

        GGC Başkanı Meral Ay ise Gaziantep'in obezite konusunda farklı bir yere sahip olduğunu, bu noktada kentte yapılacak her türlü çalışmaya gazeteciler olarak destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

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