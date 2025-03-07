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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:14
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

        Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

        Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi'ne ilişkin öğrencilere bilgi veren Gezeravcı, Türk astronot seçim sürecini anlattı.

        Uzay'ın şu anda çok uzakmış gibi görünmesini, internetin 1990'lı yıllardan bugüne gelen serüveniyle örneklendiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Şu anda konu olarak bize çok uzakmış gibi görünen uzay alanı internet evrimine benzerlik taşıyor. 90'lı yıllarda internet hepimize uzaktı. Ben hayatımda ilk defa bir internet sayfasını bir bilim yarışması için katıldığım TÜBİTAK'ın merkezinde 1997 yılında gördüm. Adını bile yeni öğrendiğimiz internet bugün en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar hepimizin avucunun içinde hayatımızın yok sayamayacağımız bir parçası haline geldi."

        Gezeravcı, sadece bu 28-30 yıllık süre içinde internetin insan hayatında yer aldığını anımsatarak, uzayın bu şekilde bir evrim sürecinin içinden geçtiğini, ülke olarak yeni ivmelenmeye başlamış bu trende en önde konumlanmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Uzay Mühendisliği alanı için Milli Uzay Programı kapsamında ciddi projeler olduğunu ifade eden Gezeravcı, şöyle devam etti:

        "Uzay'a erişmek sadece basınçlı kıyafetin içerisine girip astronot olarak yer almak uzaya erişmek değil. Bu alanda ciddi projeler yürütülüyor. Uzayın bir sürü bileşeni var, bugün ülkemizin en kritik bileşenlerinin yüklendiği uydular uzay alanında faaliyet gösteriyor. Uzay madenciliği, artık ülkelerin dünyada daralan kaynaklardan dolayı gözünü diktiği alanlardan birisi haline geldi."

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de programa katılımından dolayı Gezeravcı'ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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