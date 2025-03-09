Gaziantep'te tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.T.Y. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ü idaresindeki 27 AVT 64 plakalı mazot yüklü tanker Osmaniye-Nurdağı karayolu Gökçedere Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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