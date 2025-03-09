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        Gaziantep'te tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        –Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:43
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        Gaziantep'te tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        –Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ü idaresindeki 27 AVT 64 plakalı mazot yüklü tanker Osmaniye-Nurdağı karayolu Gökçedere Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.T.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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