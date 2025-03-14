Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (3)
        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (3)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dülük-OSB Tüneli Temel Atma Töreni'nd...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dülük-OSB Tüneli Temel Atma Töreni'nd...
        Gaziantep'te 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (2)
        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te Milli Banliyö Seti Tesli...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te Milli Banliyö Seti Tesli...
        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz
        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz