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        Turkcell huzurevlerinde teknoloji odaları açmaya devam ediyor

        Turkcell'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi kapsamında, 20'nci teknoloji odası Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:54
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        Turkcell huzurevlerinde teknoloji odaları açmaya devam ediyor
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        Turkcell'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi kapsamında, 20'nci teknoloji odası Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıldı.

        Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde yürüttüğü Dijital Bahar Projesi'nin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

        Huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını hedefleyen proje kapsamında, Gaziantep'te açılışı yapılan teknoloji salonu, şimdiye kadar hizmete açılan 20'nci "Dijital Bahar Odası" olma özelliğini taşıyor.

        Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA muhabirine, 2021 yılında başlayan projenin başarıyla devam ettiğini belirtti.

        Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır sosyal sorumluluk projelerine çok büyük destek verdiklerini ifade eden Koç, "Bu projelerden biri Dijital Bahar Projesi'dir. 2021 yılından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber huzurevlerinde dijital bahar odaları kuruyoruz. Bugün Gaziantep'te 20'nci dijital bahar odamızın açılışını gerçekleştirdik." dedi.

        Koç, şunları kaydetti:

        "Dijital Bahar Odaları'nda özellikle büyüklerimizin dijital okur yazarlığını artırmak için bu odaları her türlü teknolojik unsurla donattık. Burada görüntülü görüşme, internet, e-devlet, e-nabız'a girebiliyor ve doktor randevusu alabiliyorlar. En önemlisi yakınlarıyla görüntülü bir şekilde görüşebiliyorlar. VR gözlüklerle de istedikleri yerleri ziyaret edebiliyorlar, fiziksel olarak gidemeseler bile VR sanal ortamda oraları ziyaret edebiliyorlar. "

        Son 10 yılda sosyal sorumluluk projelerine yaklaşık 12 milyar liralık destekte bulunduklarını aktaran Koç, "Dijital Bahar projelerinin yanında özellikle Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile bu sene 17 bin kadınımıza yapay zeka eğitimi vereceğiz. Aynı zamanda Zeka Gücü Projesi kapsamında Bilsem de öğrencilerimize hem kodlama hem de yapay zekayı öğretiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz her gün aratarak devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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