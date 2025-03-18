Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

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