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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:19
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek, 54,43 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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