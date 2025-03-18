Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek, 54,43 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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