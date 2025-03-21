Gaziantep'te çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Ökkeş Özer (19) idaresindeki 27 BAA 183 plakalı motosiklet, Güllühüyük mevkisinde H.K. (32) idaresindeki 27 AER 618 plakalı oto çekiciyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki E.K.K. (21) ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen Özer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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