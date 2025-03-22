Gaziantep'te "Ramazan Sokağı" çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor

Gaziantep'teki Ramazan Sokağı çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesince Festival Park alanında kurulan Ramazan sokağındaki stant ve çadırlarla kentin kültürü tanıtılırken, vatandaşlar da çeşitli etkinliklere katılıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün 17.00'dan 00.00'a kadar hizmet veren sokakta, çeşitli etkinliklerin yanı sıra çocuklar için akıl ve zeka oyunları, değerler eğitimi atölyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, okçuluk, palyaço gösterileriyle eski gelenekler yaşatılıyor.

Kentin yöresel lezzetlerinin satıldığı stantlarda, vatandaşlar farklı lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Hakan Koltuk, her yıl alanı ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Etkinliklerden mutlu olduğunu belirten Koltuk, "Antepli olarak burayı çok beğeniyorum. Burada eski ramazanlar yaşatılmaya çalışılıyor. Her geldiğimde ramazanın ruhunu hissediyorum. Ailemle çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.