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        Şahinbey Belediyesi'nden savunma sanayisine 1 milyar liralık destek

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, savunma sanayisine 1 milyar liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:29
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        Şahinbey Belediyesi'nden savunma sanayisine 1 milyar liralık destek
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, savunma sanayisine 1 milyar liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

        Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, savunma sanayisinin Türkiye'nin bağımsızlığı için vazgeçilmez bir alan olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için büyük yatırımlar yaptığına vurgu yapan Tahmazoğlu, bu vizyona katkı sunmayı bir görev olarak gördüklerini ifade ederek, şunları aktardı:

        "Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız projelerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalıştık. Ancak sadece belediye hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, ülkemizin gücüne güç katacak projelere de destek vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisini güçlendirme konusundaki vizyonuna destek vermek amacıyla, biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Savunma sanayisi, Türkiye'nin geleceği için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle, 1 milyar liralık desteğimizi açıklamaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

        Desteğin ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı için hayati öneme sahip olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Türkiye artık kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, füzelerini üreten bir ülke konumuna geldi. Bu sürecin hız kesmeden devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Yerli üretime katkı sağlamak, bağımsız Türkiye vizyonuna destek olmak en büyük gurur kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

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