Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" yapımı devam ediyor

Yusuf Yenici, uzun süre dayanması nedeniyle yurt içi ve dışından kömbe isteyen müşterilerinin olduğunu kaydetti.

Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Yenici, müşterinin talebine göre zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını bildirdi.

İlçede kömbe yapımına, arife gününe kadar devam ediliyor.

Şehrin özel bayram lezzetlerinden kömbe yapımı geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor. Önceden evlerde sabaha kadar yapılan kömbe, şimdi ise pide fırınlarında hazırlanıyor.

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