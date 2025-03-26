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        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye İlçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:56
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        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye İlçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        T.Ç. (39) idaresindeki 52 EM 084 plakalı otomobil ile C.T. (36) yönetimindeki iş makinesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde çarpıştı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü T.Ç. ile otomobildeki Y.Ç. (25), B.Ç. (25), S.Ç. (52) ve D.Ç. (51) yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Y.Ç'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Bu arada iş makinesi sürücüsü C.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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