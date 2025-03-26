Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bu arada iş makinesi sürücüsü C.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralılardan Y.Ç'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü T.Ç. ile otomobildeki Y.Ç. (25), B.Ç. (25), S.Ç. (52) ve D.Ç. (51) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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