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        Gaziantep'te gürültü yapan 63 kişiye para cezası

        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde gürültü yapan 63 kişiye para cezası yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:47
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        Gaziantep'te gürültü yapan 63 kişiye para cezası
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        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde gürültü yapan 63 kişiye para cezası yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte parklarda denetimlerin artırıldığı, il merkezindeki parklarda ekiplerce denetim yapıldığı belirtildi.

        Bu denetimlerde 360 şahıs ve 82 araç sorgulanırken, 12 sürücüye 95 bin 100 lira para cezası yazıldığı belirtildi.

        Ayrıca gürültü yaptığı tespit edilen 63 kişiye ise 89 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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