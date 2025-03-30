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        Zeugma Mozaik Müzesinde bayram hareketliliği

        Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:49
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        Zeugma Mozaik Müzesinde bayram hareketliliği
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        Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor.

        Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ziyaretçileri ağırlayan Zeugma, Güneydoğu turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi olarak dikkati çekiyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

        Ramazan bayramının ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müzenin girişinde uzun kuyruklar oluştu.

        Müzenin, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında 3 bin 650 kişi tarafından gezildiği bildirildi.

        Ailesiyle birlikte Ankara'dan Gaziantep'e gelen Eyüp Havaslı, AA muhabirine, Güneydoğu turuna çıktıklarını belirterek, "Burayı çok güzel buldum. Burada aslında geçmişte yaşanan o sanatsal zenginliği görüyoruz. Zeugma'nın en bilineni zaten Çingene Kızı. Önceden de araştırmıştım ama buranın bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

        Müzenin bu kadar yoğun olacağını beklemediğini aktaran Havaslı, girişte 10 dakika sıra beklediğini, müze kartı olmasaydı bilet sırası da beklemek zorunda kalacağını söyledi.

        Havaslı, Gaziantep'e dün geldiklerini ilk gün kale civarını gezdiklerini dile getirerek, "Buradan sonra kızımı hayvanat bahçesine götüreceğim. Daha sonra Mardin ve Şanlıurfa'ya geçerek Güneydoğu turumuzu tamamlayacağız." dedi.

        Ceylan Açık ise Van'dan turla geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Çok güzel ve ihtişamlı çok beğendik. Burayı daha önce duymuştum ve araştırmıştım çok merak ediyordum. Bundan dolayı gelmeyi planladık. Açıkçası bu kadar kalabalık beklemiyordum, çok yoğun. Böyle tarihi şeylere önem veriliyor olması bizi çok mutlu etti. Çok göz alıcı bir yer, çok beğendim."

        Konya Ereğli'den turla gelen Şeyda Alan ise güzel yapıtların olduğunu, Gaziantep'i meşhur yemekleriyle tanıdığını ve çok beğendiğini ifade etti.

        Zeugma'yı ilk kez gördüğünü vurgulayan Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çok güzel eserler var. İnsanlar geçmişte çok güzel şeyler bırakmışlar. İnşallah bizde gelecek kuşaklara böyle güzel şeyler bırakabiliriz ve devamını getirebiliriz. Yılanlı mozaik kız var en çok o beni etkiledi. Müze oldukça kalabalık, insanların geçmişine bu kadar önem vermesi çok güzel."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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