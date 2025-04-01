Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor
        Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bek...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bek...