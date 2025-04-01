Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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