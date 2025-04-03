Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, "silahlı yağma ve hırsızlık" suçundan 16 suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. ile "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.K'yi yakaladı.

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