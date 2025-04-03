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        Gaziantep'te çocuk şenliği başladı

        Şahinbey Belediyesince düzenlenen çocuk şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:50
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        Gaziantep'te çocuk şenliği başladı
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        Şahinbey Belediyesince düzenlenen çocuk şenliği başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların tatilini etkinliklerle geçirmesi için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çocuk şenliği düzenledi.

        Sinema, tiyatro ve çocuk müzikallerinin de sunulduğu şenlik 6 Nisan'da sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Okullar tatil olduğu için çocuklarımıza güzel bir etkinlikler hazırladık. Pazar gününe kadar sürecek olan Çocuk Şenliği'nde birçok etkinlikler düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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