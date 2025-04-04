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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları geçen yıl 10 şampiyona kazandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:07
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları geçen yıl 10 şampiyona kazandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sporun gelişmesi için yatırımlar ve sporcu destekleri sürüyor.

        Belediye bünyesindeki kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele etti. Bu kapsamda 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal dereceler elde edildi.

        Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla gazi şehre gurur yaşattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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