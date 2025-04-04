Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları geçen yıl 10 şampiyona kazandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sporun gelişmesi için yatırımlar ve sporcu destekleri sürüyor.
Belediye bünyesindeki kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele etti. Bu kapsamda 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal dereceler elde edildi.
Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla gazi şehre gurur yaşattı.
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