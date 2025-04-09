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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:24
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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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