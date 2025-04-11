Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türk tekstil sektöründen yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 423 milyon 266 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk tekstil sektöründen yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 423 milyon 266 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri 188 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 423 milyon 266 bin dolar değerinde ürün sattı.

        En fazla tekstil ihracatı 925 milyon 219 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

        Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 196 milyon 354 bin dolarla İtalya'ya yaptı. İtalya'yı 138 milyon 412 bin dolarla İspanya, 135 milyon 732 bin dolarla Mısır takip etti.

        Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 1 milyar 470 milyon 569 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 609 milyon 797 bin dolarla iplik, 342 milyon 897 bin dolar elyaf izledi.

        En fazla tekstil ihracatının gerçekleştirildiği kent 946 milyon 298 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 382 milyon 245 bin dolarlık dış satımla Gaziantep, 317 milyon 488 bin dolarlık ihracatla Bursa takip etti.

        6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ise dördüncü sırada yer aldı. Kahramanmaraş, geçen yıl 180 milyon 323 bin dolar olan ihracatını yüzde 18 artırarak 212 milyon 721 bin dolara yükseltti.

        TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, tekstil sektörünün 2025 yılı itibarıyla toparlanma ve büyüme yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

        Küresel pazarlarda daha etkin bir rol üstlenmek için sektör paydaşlarıyla el birliği içinde çalıştıklarını belirten Kileci, "Tekstil sadece bir sanayi kolu değil, aynı zamanda bir kültür, gelenek ve Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü pencerelerinden biridir.

        2025 yılında, alternatif pazarlarda daha cesur adımlar atarak sektördeki varlığımızı küresel ölçekte daha da görünür hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        - "Artık üretimi dönüştürme çağındayız"

        Kileci, bu hedefe ulaşmak için yalnızca üretmenin yetmeyeceğini, üretim biçimini de yeniden düşünmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Artık üretimi dönüştürme çağındayız. Sürdürülebilirlik temelli, çevreyle uyumlu ve dijital teknolojilerle entegre bir üretim modeli inşa etmek, sektörümüzün geleceğe güvenle yürümesi için vazgeçilmezdir. Bakanlıklarımızla bu süreçte yoğun temas halindeyiz. Her bölgenin kendi dinamikleriyle, coğrafi şartlarıyla, lojistik avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının buna göre yeniden dizayn edilmesi büyük önem taşıyor."

        Mevcut rakamların gayretlerini desteklediğini ifade eden Kileci, ekonomik göstergelerin toparlanma sinyalleri verdiğini, sektör olarak sadece bugünü değil yarını da düşünmek zorunda olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep Basketbol'da hedef play-off'a kalmak
        Gaziantep Basketbol'da hedef play-off'a kalmak
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Babasının şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin'in sağlık durumu iyi
        Babasının şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin'in sağlık durumu iyi
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı