Türk tekstil sektöründen yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat

ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 423 milyon 266 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri 188 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 423 milyon 266 bin dolar değerinde ürün sattı.

En fazla tekstil ihracatı 925 milyon 219 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 196 milyon 354 bin dolarla İtalya'ya yaptı. İtalya'yı 138 milyon 412 bin dolarla İspanya, 135 milyon 732 bin dolarla Mısır takip etti.

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 1 milyar 470 milyon 569 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 609 milyon 797 bin dolarla iplik, 342 milyon 897 bin dolar elyaf izledi.

En fazla tekstil ihracatının gerçekleştirildiği kent 946 milyon 298 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 382 milyon 245 bin dolarlık dış satımla Gaziantep, 317 milyon 488 bin dolarlık ihracatla Bursa takip etti.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ise dördüncü sırada yer aldı. Kahramanmaraş, geçen yıl 180 milyon 323 bin dolar olan ihracatını yüzde 18 artırarak 212 milyon 721 bin dolara yükseltti.

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, tekstil sektörünün 2025 yılı itibarıyla toparlanma ve büyüme yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Küresel pazarlarda daha etkin bir rol üstlenmek için sektör paydaşlarıyla el birliği içinde çalıştıklarını belirten Kileci, "Tekstil sadece bir sanayi kolu değil, aynı zamanda bir kültür, gelenek ve Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü pencerelerinden biridir. 2025 yılında, alternatif pazarlarda daha cesur adımlar atarak sektördeki varlığımızı küresel ölçekte daha da görünür hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi. - "Artık üretimi dönüştürme çağındayız" Kileci, bu hedefe ulaşmak için yalnızca üretmenin yetmeyeceğini, üretim biçimini de yeniden düşünmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Artık üretimi dönüştürme çağındayız. Sürdürülebilirlik temelli, çevreyle uyumlu ve dijital teknolojilerle entegre bir üretim modeli inşa etmek, sektörümüzün geleceğe güvenle yürümesi için vazgeçilmezdir. Bakanlıklarımızla bu süreçte yoğun temas halindeyiz. Her bölgenin kendi dinamikleriyle, coğrafi şartlarıyla, lojistik avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının buna göre yeniden dizayn edilmesi büyük önem taşıyor."