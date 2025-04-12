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        İslahiye'de tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 28 işyeri ile 42 konut hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:34
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        İslahiye'de tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edildi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tamamlanan 28 işyeri ile 42 konut hak sahiplerine teslim edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği İslahiye merkezinde Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında ve ilçe belediyesinin hizmet binasının da yer aldığı 5 bin metrekarelik rezerv alanında çalışmalar tamamlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kura çekilişi ardından kalıcı 42 konut ve 28 işyerinin hak sahiplerine teslimi için anahtar teslim töreni düzenlendi.

        Törende konuşan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Eski ilçe kütüphanesi ile İslahiye Belediyemizin hizmet binasının bulunduğu yere ilk etap rezerv alanı inşa ettik. 6 Şubatta büyük bir kıyameti yaşadık. Ama başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımız Murat Kurum, eski Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in, Kaymakamımız Mehmet Soylu'nun da büyük gayretleriyle 28 işyeri ile 42 konutu kısa bir sürede tamamladık. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız." dedi.

        Kaymakam Mehmet Soylu da bir daha böyle felaketlerin olmamasını temenni ederek, "Çok şükür kısa bir zamanda rezerv alandaki işyeri ve konutların tesliminin yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan konut ve işyerleri, Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in modern semtleri siteleri gibi oldu. Diğerleri de öyle olacak. Hepsi bittiğinde İslahiye’mizde 450 adet dükkanımız 700’ün üzerinde rezerv alan konutumuz olacak. İnşallah vatandaşlarımız huzurla evlatlarını büyütürler."

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