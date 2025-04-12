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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:19
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Cengiz Topel Mahallesi Ful Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen zanlı ile Durmuş Karaca (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Karaca pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık görevlilerince özel bir hastaneye kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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