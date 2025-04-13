Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Bruno Viana, Husic, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Maxim, Sorescu, Okereke, Boateng, Halil Dervişoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Cemali Sertel, Calvo, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Aboubakar
Goller: Dk. 38 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 Boateng (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Cemali Sertel, Dk. 31 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 44 Husic (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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