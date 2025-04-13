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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Bruno Viana, Husic, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Maxim, Sorescu, Okereke, Boateng, Halil Dervişoğlu

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Cemali Sertel, Calvo, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

        Goller: Dk. 38 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 Boateng (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Cemali Sertel, Dk. 31 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 44 Husic (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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