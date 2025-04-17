GAÜN'de Doğu Türkistan sergisi açıldı

Bu sergiyle Çin yönetimi tarafından Uygur Türklerine uygulanan zulme dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Temizer, "Gaziantep Üniversitesi olarak Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini gündeme getirmeye ve bu konuda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fecr Topluluğu Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Furkan Temizer, serginin amacının Doğu Türkistan'daki zulme karşı toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yemekhanesi önünde Doğu Türkistan temalı sergi ziyaretçilere sunuldu.

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