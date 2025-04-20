Mutlu evliliğin sırrını 60 yıldır eşine getirdiği çiçeklerde buluyor

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun formülünü eşine her fırsatta çiçek almakta buluyor.

Şehitkamil ilçesinde yaşayan Abdülkadir ve Nimet Ekmekçi çifti, 1965 yılında görücü usulü evlendi. Evlendikten sonra 15 yıl Almanya'da yaşayan ve ardından Türkiye'ye dönen çiftin, bu evlilikten 3 çocuğu ve 10 torunu oldu.

Yarım asrı aşkın süredir evli olan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, evlendiği günden beri eşine her mevsim sık sık farklı çiçekler alıyor.

Evin her odası çiçeklerle dolu olan çift, mutlu evliliklerinin sırrını önce birbirlerine olan saygı ve sevgilerine sonra da bu çiçeklere bağlıyor.

Abdülkadir Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin mutlu olması için çiçek getirmekten vazgeçmediğini söyledi.

Eşini çok sevdiğini anlatan Ekmekçi, "Hanımıma her zaman gül ve çiçek getiririm, 60 yıldır mutlu bir yaşamımız var. Hatır almak için bir çiçek getirmek onun gönlünü kazanmak demektir. Onun gönlünü kazandığımda o da gönlünü bana veriyor ve bana hürmet ediyor. O bana saygı duyuyor ben de onu seviyorum, aşk doğuyor." dedi.