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        Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:48
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        Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçta yaptıkları aramada, 780 gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirdi, A.C.Ü'yü gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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