Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçta yaptıkları aramada, 780 gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirdi, A.C.Ü'yü gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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