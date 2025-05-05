Araban'da pamuk ekimine başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde pamuk ekimi başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Araban Ovası'nda pamuk ekimine başlandığını belirtti.

Araban Ovası'nda 11 bin 350 dönüm pamuk ekimi yapıldığını ifade eden Altun, "Ekimin, üreticilerimize hayırlı olmasını ve doğal afetsiz bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

32 yıldır bölgede pamuk üretimi yapan, Araban Körhacıobası Mahallesinde yaşayan Yusuf Karataş ise bu yıl 250 dönüm arazide pamuk ekimi yaptığını belirtti.

Pamuğun ekimden hasata kadar zahmetli bir sürece sahip olduğunu dile getiren Karataş, 2025 yılı hasat döneminde fiyatı yüksek beklediklerini kaydetti.