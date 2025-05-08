Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de veteriner hekim, iki ayağı ampute olan şahine sahip çıktı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veteriner hekim kendisine getirine ve iki ayağı ampute olan şahini tedavi ederek sahip çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de veteriner hekim, iki ayağı ampute olan şahine sahip çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veteriner hekim kendisine getirine ve iki ayağı ampute olan şahini tedavi ederek sahip çıktı.

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları şahini veteriner hekim Yusuf Yıldızgil'e teslim etti.

        Yıldızgil, tedavi sonrası ayakları ampute olan şahinin doğada yaşama şansı az olduğu için sahiplenme kararı aldı.

        Yıldızgil, yaptığı açıklamada şahine kliniğinde baktığını ifade ederek, "Hayvan şuan çok sağlıklı. Yemesi içmesi gayet güzel. Bir sıkıntımız ayakları üzerinde değil dirsekleri üzerinde yürümek zorunda. Ama mutlu mesut. Biz de ona bakıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü"...
        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü"...
        Türk gıda ürünlerine talep artıyor
        Türk gıda ürünlerine talep artıyor
        Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım için kermes düzenlendi
        Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım için kermes düzenlendi
        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı
        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı
        Gaziantep'te puzzle yarışması düzenlenecek
        Gaziantep'te puzzle yarışması düzenlenecek
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye çıktı
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye çıktı