İslahiye'de veteriner hekim, iki ayağı ampute olan şahine sahip çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veteriner hekim kendisine getirine ve iki ayağı ampute olan şahini tedavi ederek sahip çıktı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları şahini veteriner hekim Yusuf Yıldızgil'e teslim etti.

Yıldızgil, tedavi sonrası ayakları ampute olan şahinin doğada yaşama şansı az olduğu için sahiplenme kararı aldı.

Yıldızgil, yaptığı açıklamada şahine kliniğinde baktığını ifade ederek, "Hayvan şuan çok sağlıklı. Yemesi içmesi gayet güzel. Bir sıkıntımız ayakları üzerinde değil dirsekleri üzerinde yürümek zorunda. Ama mutlu mesut. Biz de ona bakıyoruz." dedi.