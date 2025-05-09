Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazırlanıyor

        KEMAL KARAGÖZ - Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL KARAGÖZ - Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazırlıklar sürüyor.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde inşa edilen ve 33 bin seyirci kapasitesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleye Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek taraftarların sorun yaşamaması için her türlü önlem alınıyor.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, karşılaşmanın oynanacağı 14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini söyledi.

        Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacağını ifade eden Çeber, "Gaziantep olarak biz heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Federasyon ve her iki kulübün ortak kararı ile Gaziantep'te final maçının yapılması kararlaştırıldığında hemen çalışmalara başladık." dedi.

        Hazırlıklar kapsamında güvenlik ile ilgili boyutunda çalıştıklarını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

        "Kent olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Federasyon ve her iki kulübün yetkilileri ile birlikte toplantılar yaptık. Diğer taraftan meslek odaları, güvenlik birimleri, belediyeler ve şehrin diğer bileşenleri ile toplantılar yaptık. Herkesin görevleri, yapacağı hazırlıklar ve şehrin bu organizasyona hazırlanmasıyla ilgili kararlar aldık. Herkes kendi bünyesinde çalışıyor ve ortak çalışmalar da sürüyor."

        - Maç gününe özgü etkinlikler olacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nın zaten Süper Lig müsabakalarının oynadığı bir stat olduğunu anımsatan Çeber, şöyle devam etti:

        "Stat, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından gözden geçirildi. Ufak tefek eksiklikler var ama onlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Stadın içerisi ve çevresinde etkinlik alanları oluşturulacak. Stat içerisinde final maçına özgü olarak yapılması gereken düzenlemeler yapılacak. Örneğin, mobil telefon istasyonu ekstra kurgular yapacak. Enerji şirketlerimiz o güne özgü kurgular yapacak. Yine o güne özgü otoparklar oluşturulacak ve güvenlik tedbirlerimiz planlanıyor. Burada iki kulübe özel etkinlik alanları olacak. İsteyen misafirlerimizin yüzlerinin kulüp renkleri ile boyanmasından tutun da onların maç saatine kadar eğlenceli zaman geçirmelerine kadar her şeyi burada hazırlayacağız."

        Şehir olarak da maça hazırlandıklarını ifade eden Çeber, otelciler, restoranlar, tatlıcılar, esnaf sanatkarlar odaları gibi odaların da kendi içlerinde toplantılar yaparak o güne özgü kapasite güncellemeleri yaptığını kaydetti.

        - "Misafirlerimizin çok keyifli zaman geçireceğini değerlendiriyoruz"

        Gaziantep'in özel bir kent olduğunu belirten Çeber, "Gaziantep, Türkiye'nin en büyük 5'inci sanayi kenti. 1400 fabrika ve 400 bin işçimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde merkezi bir kent. Bunların dışında kültür ve turizm kentidir. Bünyesinde bulunan Dülük, Zeugma, Rumkale, ve Yesemek'te kazı çalışmaları yapılıyor. Toplamda 22 müzemiz var. Dünyanın 4'üncü Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi bu kentte. Yılda ortalama 7 milyon ziyaretçisi var. Kale, konakları, camileri ve tüm tarihi ile mükemmel bir şehir. 108 coğrafi işaretli ürünümüz var. Gaziantep aynı zamanda gastronomi anlamında dünyada bir marka. Buraya gelecek misafirlerimizin çok keyifli zaman geçireceği değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dört gözle misafirleri beklediklerini anlatan Çeber, kente gelen misafirlerin kendilerine daha önceden yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bu uyarıları hem biz hem Futbol Federasyonu hem iki kulüp yapacak. Misafirlerimizin bu uyarılara da riayet etmelerini arzu ediyoruz. Gaziantep Havalimanı'nda kontuar sayılarını artırıyoruz. Taksiciler o güne özel hazırlıklarını yapıyor." dedi.

        Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli iki takımı ve taraftarlarını kentte misafir etmenin keyfini kendilerinin de yaşamak istediğini aktaran Çeber, "Biz kupaya hazırız. Tespit ettiğimiz hazırlanması gereken diğer unsurları hazırlayıp her zaman olduğu gibi bize yakışanı yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!

        Benzer Haberler

        Antep fıstığında zirai don kaybı büyük
        Antep fıstığında zirai don kaybı büyük
        Depremde hasar alan Kurtuluş Camii ibadete açıldı
        Depremde hasar alan Kurtuluş Camii ibadete açıldı
        Gaziantep FK'nin 160 bin forması öğrencilere dağıtılacak
        Gaziantep FK'nin 160 bin forması öğrencilere dağıtılacak
        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi
        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi
        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yap...
        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yap...
        Yargıtay, DEAŞ'ın "sözde kadısı"na verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Yargıtay, DEAŞ'ın "sözde kadısı"na verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...