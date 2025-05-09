Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerindeki operasyonlarda, gümrük kaçağı 19 bin 60 paket sigara, bin 432 elektronik sigara, bin 800 elektronik sigara likiti, 130 kilogram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, nisan ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

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