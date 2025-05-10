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        ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdem'den, İSTO'yu ziyaret etti

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, İslahiye Ticaret Odası'nı (İSTO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:38
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        ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdem'den, İSTO'yu ziyaret etti
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        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, İslahiye Ticaret Odası’nı (İSTO) ziyaret etti.

        ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve oda üyelerini ziyaret etti.

        Oda Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları görüşmelerde iki oda arasında kurulabilecek iş birlikleri, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve 6 Şubat 2023'teki depremleri sonrası ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlayabilecek ortak çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

        Erdem ve beraberindekiler daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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