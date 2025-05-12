Gaziantep'te 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bu arada yemeklerden numune alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de eğitim gören lise öğrencileri Şanlıurfa'ya gezi düzenledi. Gezi kapsamında Şanlıurfa'da yemek yedikten sonra Kayseri'ye dönüşe geçen öğrencilerden 14'ü yolculuk sırasında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

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