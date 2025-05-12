Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Alınan bilgiye göre, Kayseri'de eğitim gören lise öğrencileri Şanlıurfa'ya gezi düzenledi. Gezi kapsamında Şanlıurfa'da yemek yedikten sonra Kayseri'ye dönüşe geçen öğrencilerden 14'ü yolculuk sırasında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

        Nizip ilçesi yakınlarında fenalaşan öğrenciler, öğretmenlerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 14 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada yemeklerden numune alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü

        Benzer Haberler

        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandı...
        FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandı...
        Geleceğin minik yazarlarının kaleme aldığı hikayeler kitaba dönüştü
        Geleceğin minik yazarlarının kaleme aldığı hikayeler kitaba dönüştü
        Gaziantep FK'den ayrılan Selçuk İnan'dan veda mesajı
        Gaziantep FK'den ayrılan Selçuk İnan'dan veda mesajı
        Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı
        Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi