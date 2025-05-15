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        Geleceğin hekimleri "sanal gerçeklik" ile mesleklerine hazırlanıyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi'nde, kalbin anatomisi ve fizyolojisine ilişkin eğitimde sanal gerçeklik gözlüğünden yararlanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:21
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        Geleceğin hekimleri "sanal gerçeklik" ile mesleklerine hazırlanıyor
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        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi'nde, kalbin anatomisi ve fizyolojisine ilişkin eğitimde sanal gerçeklik gözlüğünden yararlanılıyor.

        GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Altınbaş, öğrencilerin tecrübe kazanması için laboratuvardaki sanal gerçeklik gözlüğünü derslerinde ve sınavlarda da kullanıyor.

        Sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrencilere kalp ve damar cerrahisi alanında 3 boyutlu bir eğitim imkanı sunuluyor.

        Doç. Dr. Özgür Altınbaş, AA muhabirine, öğrencilere üç boyutlu sanal gerçeklik içerisinde kalbin anatomisini, fizyolojisini, histolojisini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlüğü ile kalp üzerinde çalışma yapabildiğini belirten Altınbaş, şöyle konuştu:

        "Eğitimde görsellik yüzde 83 oranında etkili. Dolayısıyla görsel, bu işi yaptıkları için daha bir kalıcı olacak. Tıp eğitiminde artık öğretici eğiticiden çok öğrenen merkezli bir eğitim istiyoruz. Dolayısıyla eski klasik sistemde hoca dersini anlatırdı, normal tahtanın önünde ve öğrenci dinler, dinlemez, not alır almaz daha az efektif bir eğitim sistemi oluyordu. Fakat şimdi bu sistemlerle biz öğrenen merkezli kişiyi eğitimin içine alıyoruz ve bunun sonucunda da kişi olayı daha çok benimsiyor. Bilgi dağarcığı daha da artıyor."

        - Sanal gerçeklikle ameliyat ortamı da oluşturulacak

        Sanal gerçeklik gözlüğünü diğer ana bilim dallarına da adapte etmeyi düşündüklerini dile getiren Altınbaş, şunları kaydetti:

        "Güzel planlarımız, hayallerimiz var. İleri bir hedef olarak tecrübe olması açısından bu sanal gerçeklik vasıtasıyla asistanlara ameliyat yaptırmayı düşünüyoruz. Gözlüğü takacaklar. Adeta bir ameliyat ortamı oluşturacağız onlara. Bunun güzel yanları hastaya bir zararımız veya etik unsurlar olmuyor. Çünkü hastaya dokunmak için mutlaka izin almak gerekiyor. Burada etki kaygısı ve hastaya zarar verme kaygımız olmadan işlemleri yapabiliyoruz."

        Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hazal Berfe Özgeç ise sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde dersleri daha iyi anlayabildiklerini ifade etti.

        Kullanılan gözlük sayesinde kalbi her boyutuyla görebildiğini anlatan Özgeç, şöyle dedi:

        "Buranın güzel yanı cihazı birebir kullanabiliyorsunuz. Kalbin istediğiniz yerine ve merak ettiğiniz yerlerine bakıyorsunuz. Merak ettiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. O yüzden sanal gerçeklik gözlüğü teorik derslere göre çok daha iyi. Burada sorumluluğunuz yok. Bir hasta olmadığı için, canlı olmadığı için çok daha rahat bir şekilde bu gözlükle ameliyatları gerçekleştirebileceğiz. Bundan dolayı da çok daha profesyonel doktorların yetişeceğini düşünüyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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