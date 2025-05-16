Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Açıklamada, halk sağlığı korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam edildiği, son günlerde tavuk ürünlerinde sıkça yaşanan sorunlar üzerine tavuk ürünleri satışı yapan işletmelerin mercek altına alan alındığı ve sıkı denetim yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde, standartlara uygun üretim ve satış yapmayan işletmeler hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Esnafın işgal kavgasında can kayıpları var!
        Esnafın işgal kavgasında can kayıpları var!
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        6. Ahlak Şurası Gaziantep'te başladı
        6. Ahlak Şurası Gaziantep'te başladı
        Gaziantep'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik
        Gaziantep'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik
        Gaziantep Valisi Çeber'den kentte milli maç oynanmasına ilişkin açıklama
        Gaziantep Valisi Çeber'den kentte milli maç oynanmasına ilişkin açıklama
        Geleceğin hekimleri "sanal gerçeklik" ile mesleklerine hazırlanıyor
        Geleceğin hekimleri "sanal gerçeklik" ile mesleklerine hazırlanıyor
        TİM Başkanı Gültepe, Gaziantep'te ihracatçılarla buluştu:
        TİM Başkanı Gültepe, Gaziantep'te ihracatçılarla buluştu:
        Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi