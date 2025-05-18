Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini "Boncuk" isimli 3 aylık ayı yavrusuna özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini "Boncuk" isimli 3 aylık ayı yavrusuna özenle bakılıyor.

        Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki tür sayısı her geçen gün artıyor.

        Son olarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğada bulunan ayı yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        Burada bakıcılar tarafından anne şefkatiyle bakılan 3 aylık ayıya "Boncuk" ismi verildi.

        Özenle bakılan ve sütle beslenen ayı yavrusu "Boncuk", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, klinikte ayı yavrusunun genel bakımlarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Özellikle göz, ağız, kulak muayenelerini yaptık. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün süt veriyoruz ve aynı zamanda yumurta ve özel mamayla destekliyoruz. Bunun yanında da meyve yemeğe başlatacağız. Adını 'Boncuk' koyduk. Bizim klinik ekibimiz annelik görevi görüyor. Gün içinde kendisiyle oynuyorlar."

        Ziyaretçilerden Cüneyt Talha Türkeli, ailesiyle Ordu'dan geldiklerini ve ayı yavrusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        70 yaşındaki mali müşavir, 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor
        70 yaşındaki mali müşavir, 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor
        Gaziantep'te gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası sonuç bildirgesi açıklandı
        Gaziantep'te gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası sonuç bildirgesi açıklandı
        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 za...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 za...